Tres mujeres fueron detenidas en San Fernando del Valle de Catamarca luego de que efectivos del Escuadrón 67 de Gendarmería Nacional detectaran que transportaban más de 65 kilos de marihuana escondidos en mochilas infantiles dentro de la bodega de un ómnibus.

El procedimiento ocurrió durante un control vehicular sobre la ruta nacional 38, a la altura del kilómetro 592. El micro había partido desde Salta con destino a Mendoza como parte de un “tour de compras”.

El hallazgo en la bodega

Al inspeccionar el sector de carga, los uniformados encontraron tres bultos de gran tamaño que desprendían un fuerte olor compatible con cannabis. Tras identificar a las pasajeras responsables del equipaje, se constató que en el interior transportaban 60 paquetes rectangulares cuidadosamente embalados.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 65 kilos 868 gramos.

Intervención judicial

Ante el resultado positivo, el Juzgado Federal N°1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron la incautación de la droga y la detención de las tres mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.