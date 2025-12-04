Mientras ultima los detalles de su desembarco en Mar del Plata con Pretty Woman, Flor Peña volvió sobre un tema que la acompaña desde hace años y que, según admite, todavía la moviliza. En plena ronda de notas, la actriz se permitió una reflexión profunda sobre el impacto que tuvo, y aún tiene, haber tomado postura política en un país donde cada declaración se convierte en munición para el debate.

Lo dijo sin vueltas, con la claridad que siempre la caracterizó. “El costo por exponerme políticamente fue altísimo”, lanzó, dejando en evidencia que aquella decisión que tomó por convicción terminó marcando buena parte de su carrera. Para Flor Peña, nunca se trató de una estrategia para diferenciarse, sino de sostener ideas incluso sabiendo que podían traer consecuencias.

En ese sentido, fue directa al analizar por qué posicionarse tiene un precio. “Banco mucho a quien se juega por una idea, sin importar qué opinen. Es mucho más fácil no hacerlo, esa búsqueda de ser unánime, de no decir nada, de no saber cuál es tu postura frente a las cosas… Para mí es impensada, pero la entiendo porque eso te genera mucho más público y muchas más marcas”, reconoció, marcando con claridad dónde se ubica y qué está dispuesta a perder por sostenerlo.

La actriz explicó que no se trata solo de críticas en redes, sino de un efecto más profundo en la industria. “Cuando uno opina, sin importar qué, se la está jugando. Cuando uno siente una posición frente a algo, hay un daño colateral. Y ni hablar si ese daño afecta tu nombre o genera operaciones en tu contra, como he vivido yo”, señaló, recordando episodios donde su vida privada y profesional quedaron mezcladas de manera arbitraria.

Ese límite, según ella, aparece cuando el público no logra diferenciar a la artista de su pensamiento. “Hay mucha gente que no puede dividir al artista de su pensamiento y eso le pertenece al otro. No me puedo hacer cargo de la gente que no me viene a ver porque no pienso como ellos”, afirmó, dejando claro que ya no carga con culpas ajenas.

Lejos de quedarse en el enojo, Flor Peña contó qué lugar encontró para canalizar esas tensiones. “Cuando me atacan, mi mejor venganza es el escenario”, aseguró, dejando ver que su refugio sigue siendo el mismo desde los inicios: el trabajo, la creación, el encuentro con el público que sí la elige. Y agregó que su modo de expresarse parte siempre del respeto: “Lo importante es que yo me exprese y diga lo que me parece con respeto. Yo soy muy respetuosa de la opinión ajena, en ese lugar me muevo”.

Antes de cerrar, dejó una definición que resume su manera de transitar estos años atravesados por polémicas y posicionamientos. “Banco la que venga porque yo elegí exponerme. Ustedes saben que cuando hay una injusticia yo salgo y digo lo que me parece”, dijo, reafirmando que no planea correrse del lugar que eligió ocupar.

Con Pretty Woman lista para debutar y un presente sólido sobre los escenarios, Flor Peña demuestra que, más allá de los costos, no está dispuesta a renunciar a su frontalidad. Para bien o para mal, es parte de quien es, y ella misma reconoce que ya no podría vivir su carrera de otra manera.