Un divertido, pero también polémico, video que Yanina Latorre compartió desde la fiesta de los Personajes del Año de la revista Gente terminó generando un verdadero temblor mediático. En las imágenes se la veía bromeando junto a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, y en cuestión de horas las redes empezaron a especular sobre quién habría coqueteado con el conductor. Entre los nombres que surgieron inesperadamente apareció el de Laurita Fernández.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre lanzó en tono pícaro: “Flor, vos sabés que yo a tu novio no me lo levanto”. La reacción incómoda de Flor Jazmín Peña, que pidió terminar rápido la foto, encendió aún más la curiosidad del público. Lo que nadie imaginaba era que el comentario derivaría en una oleada de teorías que involucrarían a figuras como Julieta Poggio, Wanda Nara y, especialmente, Laurita Fernández.

Ante los rumores que la señalaban como una de las mujeres que habrían “beboteado” a Nico Occhiato durante la fiesta, Laurita Fernández no se quedó callada. Desde su cuenta de X, fue contundente y filosa: “¿Qué? Eso es falso. Mentira”. Con esa frase cortó de cuajo cualquier especulación y dejó en claro que no hubo ni piropos ni coqueteos hacia el creador de Luzu TV.

Mientras tanto, Flor Jazmín Peña también salió a calmar el torbellino mediático. En Desayuno Americano, explicó entre lágrimas que jamás acusó a nadie y que todo se había descontextualizado. “Solo hice un chiste en la historia de Yanina, en un contexto de risa. Sin nombrar a nadie”, remarcó, visiblemente agotada por las repercusiones.

La bailarina incluso contó que habló con Julieta Poggio luego de ver que había llorado por sentirse involucrada: “Le escribí enseguida para decirle que no tenía nada que ver. Tenemos la mejor onda”. También aclaró que no tuvo contacto con Wanda Nara esa noche y que apenas cruzó un saludo cordial con Laurita Fernández, quien había visitado Luzu días antes.

Con intención de bajarle el tono al escándalo, Flor Jazmín Peña insistió en que todo se sobredimensionó: “Siento que se dicen cosas tremendas para algo que no dije. No hay tal drama ni tal quilombo”. Finalmente, reveló que todo habría surgido de un tuit anónimo que comenzó a replicarse sin control, generando un revuelo que ella nunca imaginó ni buscó.

Lejos de alimentar el escándalo, todos los involucrados intentaron dar por terminado el tema y volver a la calma. Sin embargo, el episodio volvió a poner en evidencia cómo un simple video, una frase sacada de contexto o un tuit anónimo pueden desencadenar un huracán mediático que involucre a figuras como Laurita Fernández, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y otras celebridades inesperadas. Por ahora, cada protagonista eligió seguir adelante, pero el episodio deja una clara reflexión sobre el impacto de las redes y la velocidad con la que se instalan versiones sin sustento.