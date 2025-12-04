Se siguen conociendo detalles de la enorme explosión de este miércoles en el edificio ubicado en calle Santamaría y Roca, en Neuquén Capital. El hecho se produjo al mediodía, aparentemente por "acumulación de gas", generando una explosión en la cual resultó herida una joven de 23 años, quien continúa internada en el Hospital Castro Rendón.

La mujer sufrió contusiones y quemaduras pero por el momento se encuentra estable, sin más información sobre su salud. Por otro lado, desde Bomberos informaron que la explosión se habría producido por acumulación de gas dentro del departamento afectado. Además señalaron que cuando acudieron al lugar encontraron que las hornallas estaban abiertas.

En diálogo con La Red Neuquén, la Administración SF, encargados del edificio donde fue el accidente, comentaron que "unos 20 vecinos estaban en el lugar cuando ocurrió la explosión. Todos fueron evacuados y están bien", detallaron.

En cuanto a las posibles causas del hecho, Administración SF aclaró que "las medidas de seguridad en el lugar son óptimas. Lo que pasó fue adrede por una inquilina. Ahora los vecinos deben buscar donde vivir hasta nuevo aviso, porque no esta en condiciones de ser habitado".

A un día del accidente, los vecinos no han podido regresar a sus hogares ya que, aunque indicaron no hay peligro de derrumbe, aún se están realizando pericias y sus bienes fueron retirados y puestos a resguardo en otro lugar.

"De nuestra parte nos pusimos a disposición de la gente para colaborar ante una situación tan complicada. Cortamos las conexiones de los servicios para que el peligro en la zona sea mínimo", finalizaron.

El acceso al área se mantiene restringido para determinar el origen de la acumulación de gas y el Ministerio Público Fiscal solicitó al área de Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Neuquén la verificación de la estructura del edificio.