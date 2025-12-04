La tranquilidad habitual del barrio Nehuen Che de Cutral Co se vio interrumpida en la madrugada de este miércoles, cuando los vecinos advirtieron un inquietante hallazgo sobre la vereda de una vivienda: una corona mortuoria depositada sin explicación alguna. El objeto, asociado simbólicamente a mensajes intimidatorios, generó preocupación inmediata entre los habitantes del sector.

El episodio ocurrió en la intersección de Berbel y Mosconi, frente a la casa donde residen familiares de uno de los jóvenes detenidos por el doble homicidio de Junior Riquelme y Nicolás Piovesán, ocurrido en agosto pasado en la calle Rosenbrok. Según informó el portal La Voz del Neuquén, ningún vecino pudo precisar en qué momento ni quién dejó la corona. “La dejaron afuera de la casa y los vecinos le avisaron”, relató un residente, aún sorprendido por el gesto.

En el barrio, la asociación entre el hallazgo y la causa judicial que mantiene en prisión preventiva a dos jóvenes fue inmediata. “En esa casa vive uno de los pibes que están presos por el doble homicidio de Junior Riquelme y Nico Piovesán”, afirmó un vecino, en referencia al crimen que conmocionó a Cutral Co a fines del invierno pasado.

La hipótesis fiscal sobre el doble homicidio

Durante la formulación de cargos, el fiscal Federico Cúneo expuso la teoría del caso que sostiene la acusación. Según su presentación, el 26 de agosto Piovesán y Riquelme salieron en motocicleta desde una vivienda ubicada en Rosenbrock y Agrimensor Baka para comprar una bebida, momento en el que habrían sido seguidos por un Volkswagen Gol negro.

El vehículo era conducido por Carlos Andrés De la Vega, mientras que Juan José Canihuan —a quien la fiscalía señala como el autor de los disparos— viajaba como acompañante. “Al llegar a la intersección de Rosenbrock y Agrimensor Baka, en virtud de los disparos que recibió cayó en primer lugar Riquelme, que iba de acompañante, mientras que a unos pocos metros, también por los disparos que recibió, el conductor de la moto, Nicolás Piovesán, de 16 años, cayó muerto”, sostuvo Cúneo durante la audiencia.