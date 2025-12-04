El secretario del Interior, Gustavo Coatz; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; y la ministra de Juventud, Deporte y Cultura, Josefina Codermatz; hablaron con los medios tras sus respectivas juras y trazaron los lineamientos de las carteras que conducirán durante los próximos dos años, en el marco de la segunda etapa de gestión del gobernador Rolando Figueroa.



“Es un gran orgullo y un enorme desafío, ahora hay que trabajar. Estar en el territorio y trabajar con los intendentes, con la ciudadanía, moverse, escuchar, estar atentos, ser humildes y escuchar cuando nos marcan los errores. Además lo relevante es ejecutar un modelo, hay una dirección trazada por el Gobernador y todo su Gabinete y debemos estar ahí para que todo sea realidad. Estamos trabajando siempre con los miembros del Gabinete, no esperamos al momento de la jura. La idea es concentramos en las cosas que deben resolverse para que la gente viva mejor. Venir del interior no te hace diferente porque somos todos neuquinos. La ventaja es que cuando vos sabes que algo es valioso, lo llevas a todo el territorio. El Gobernador nos dice que debemos ser 24/7, estar trabajando para concretar cosas”, manifestó en primer lugar Gustavo Coatz.



“Para que sea más justa la Provincia, lo importante es la educación y llevarla a todos los rincones para que toda la región sea poderosa. El objetivo es armar cosas que queden. Creo que las necesidades principales son empleo, acceso a tierra y vivienda, a un trabajo genuino. El Estado debe generar herramientas para que ellos puedan crecer. Educación también, un ejemplo es el asentamiento en el Alto Neuquén de la Universidad Nacional del Comahue. Eso fue revolucionario para nosotros. Educación gratuita y de calidad, par que ellos puedan crecer como personas. Hasta ahora mi universo eran las comunidades del Alto, ahora hay 40 municipios más. A veces hay desigualdad en grandes ciudades, hay particularidades en todas las regiones y nosotros debemos equilibrar. Son dos años de mucho trabajo”, añadió el funcionario.



Por su parte, Tanya Bertoldi expresó: “En principio un agradecimiento al Gobernador y a todo el equipo. Vamos a desempeñar el cargo con responsabilidad, entusiasmo y una planificación que tendrá mañana la presentación del Plan de Vivienda y Desarrollo Urbano, que será el más importante de la historia. Tenemos tres a cuatro lineamientos. La inversión en obra vial va a ser protagonista para los años que quedan de gestión. También queremos eliminar las escuelas trailers. Tenemos casi 65 instituciones educativas con eso, este año comenzamos a licitar 35. Debemos generar edificios educativos. Vamos a hacer un anuncio importante mañana en créditos hipotecarios, y por otro lado la incorporación del desarrollo con los intendentes y con los gremios”.

“Queremos abordar el déficit habitacional de manera integral, y el objetivo es recuperar el tiempo para construir vivienda en el menor tiempo posible. Venimos recorriendo las escuelas. Los peajes todavía están en debate. Todas las obras viales serán prioritarias, el objetivo es reducir la desigualdad territorial, y para eso es fundamental invertir en el interior, para compensar lo que sucede en otras regiones, pero todas son importantes. El vínculo con los municipios seguirá. No discriminamos por color político”, complementó la flamante ministra de Infraestructura.



Finalmente, Josefina Codermatz consideró: “Muy feliz, muy emocionada y con ganas de trabajar para las juventudes, cultura y deportes. Hemos trabajado articuladamente con los jóvenes para aportar créditos, y seguiremos haciéndolo para ampliar el horizonte de las diferentes subsecretarías. Super agradecida de que el Gobernador nos brinde lugar a los jóvenes. Trabajamos sobre la línea de lo que estaba llevando a cabo Julieta Corroza, y también en los jóvenes. No esperaba asumir en este rol. Me convocó Figueroa para trabajar en el IADEP. El pedido es que trabajemos fuertemente en las tres áreas”.



