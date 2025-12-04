La Navidad comenzará a sentirse antes que nunca en el oeste neuquino. Este año, la magia tendrá su propio eje luminoso: la calle Godoy, la arteria más importante del sector, será la elegida para vestir las mejores luces festivas, en una puesta que la Cooperativa CALF desplegará desde el lunes 8 y que permanecerá encendida durante todo diciembre. El anuncio se realizó en el marco del lanzamiento de “Neuquén Capital Navideña”, el programa municipal que transformará a la ciudad en un escenario de celebración para todas las familias.

La propuesta forma parte del gran calendario que la Municipalidad presentó junto al intendente Mariano Gaido, que incluirá el encendido oficial del arbolito en el Monumento a San Martín, conciertos corales, una edición especial de Neuquén Emprende, la Misa Criolla, ferias temáticas y espectáculos al aire libre. Todo en un clima de ilusión que busca convertir a la ciudad en un punto de encuentro para quienes quieran vivir diciembre de manera distinta.

En ese marco, CALF no solo se ocupará de embellecer la ciudad, sino que premiará a quienes acompañen la iniciativa: los comerciantes que decoren sus vidrieras con mayor creatividad competirán por un juego de paneles solares, y lo mismo ocurrirá con los barrios que se sumen a vestir sus calles con temática navideña. El objetivo, según destacó su presidente Marcelo Severini, es que cada rincón de Neuquén “se contagie de la energía y la emoción de estas fechas”.

Festejos

El espíritu festivo también llegará a los barrios con sorteos para niños el 18 de diciembre, una corrida familiar el día 20 y actividades especiales como el Pesebre Viviente del 21 y una gran sorpresa el 23. Desde el municipio destacaron el trabajo conjunto con instituciones, comerciantes y emprendedores, convencidos de que esta primera edición de “Capital Navideña” marcará un antes y un después en la forma de vivir diciembre en la ciudad.

Neuquén se prepara así para un mes donde la luz, la música y la ilusión serán protagonistas. Y en el oeste, donde la calle Godoy promete brillar como nunca, la Navidad ya empieza a sentirse.