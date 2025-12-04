El fútbol tiene hinchas. Tiene fanáticos. Y después está Joan Silva, un joven argentino que vive en la ciudad de Buenos Aires que decidió llevar la pasión a otro nivel: reunir las camisetas de las 211 selecciones nacionales que integran la FIFA. Lo logró hace apenas unos días, cuando consiguió la pieza que le faltaba para completar un sueño que empezó a los 10 años.

“La pasión nació cuando era muy chico. Mi vieja me regalaba una camiseta para los cumpleaños y ahí empecé”, recordó Joan en diálogo con el programa Entretiempo, por AM550. La primera que sumó fue la de China, “antes del Mundial de Sudáfrica 2010”. Desde ahí, el camino no se detuvo… aunque sí tuvo una pausa.

En 2017, ya más grande, decidió que era el momento de retomar la aventura. “Dije: no puede ser un sueño frustrado. Tengo que llegar”, contó. Y volvió a la carga.

La última camiseta que consiguió tuvo una carga emocional especial: la de Libia.

Comprar en Internet, viajar y descubrir un mundo de coleccionistas

Joan consiguió camisetas en todos los formatos posibles: páginas especializadas del Reino Unido, tiendas oficiales en Argentina y también viajes.

“Compré en Perú, en Chile, en Ecuador, en Bolivia…”, enumeró. En uno de esos recorridos incluso dio con una joya: la camiseta de Inglaterra del Mundial 2018.

También Joan forma parte de una comunidad global: “Hay todo un universo de coleccionistas. Estamos en contacto y algunos nos hemos encontrado en distintos países”, aseguró.

Hoy su colección no solo incluye las 211 camisetas FIFA, sino otras 40 o 50 de selecciones no afiliadas, rarezas buscadas por fanáticos de todo el mundo.

La más difícil: Libia, la pieza final del rompecabezas

"Fue muy trabajoso. Medio que me había frustrado. Es un país en guerra y es muy difícil conseguirla", explicó. Cuando finalmente pudo encargarla, el sueño quedó sellado.

Pero Libia no fue la única difícil. También mostró la de Corea del Norte, la cual “costó bastante conseguir”, y tesoros como las de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Jordania o Surinam, algunas de ellas debutantes en la próxima Copa del Mundo.

El mapa de América Latina del fútbol con las camisetas de la colección de Joan.

Una pasión que no se vende

Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a vender su colección personal, Joan fue tajante: “No. Es algo propio mío, algo que inicié desde chico. Venderlo sería como perder una parte de mí”.

Las guarda en gigantes cajones de plástico, porque exhibirlas en perchas sería imposible: “Si las cuelgo, me tengo que ir yo del cuarto”, bromeó.

Las camisetas más caras del mercado son las “match worn”, usadas por jugadores en partidos oficiales. “Esas pueden costar desde 150 dólares hasta más de 1000, según el jugador”, explicó. Las demás, las que él suele comprar, oscilan entre 50 y 80 dólares.

Racing, los álbumes y la camiseta que usará en el Mundial

Además de camisetas internacionales, Joan también guarda modelos de su club: Racing, del cual es hincha. “Tengo desde 2014 hasta la última”, mencionó.

Y aunque tenga 211 razones para elegir cualquier camiseta del mundo, cuando empiece el Mundial no habrá dudas: “La que voy a usar es la de Argentina, por supuesto”.

Para Joan, coleccionar camisetas no es solo una cuestión estética o deportiva. Es una manera de conocer países, historias, banderas e identidades.

“Aprendí muchísimo. Tener un poquito de cada país es muy emocionante”, aseguró.

Hoy, con su colección completa, puede afirmarlo sin exagerar: dio la vuelta al mundo sin salir de su habitación.

