Durante este 2025 el Gobierno Provincial de Neuquén realizó importantes inversiones en obras, equipamiento y recursos humanos que permitieron contener a 637 niñas y niños en 20 Centros de Desarrollo Infantil ubicados en distintas localidades de la Provincia.

Detallaron que se reabrieron los CDI de: Ruca Cayún de B° Villa Ceferino, Padre José de B° Progreso, Pomponcito de B° Sapere, Hipódromo de B° Hipódromo, Mi Pequeña Familia de Picún Leufú, Nidito de Ternura en Zapala (actualmente con trabajos de mejoras edilicias), Pilmayquen en Aluminé y Pichi Puñen en Loncopué.

En estos espacios, dependientes de la subsecretaría de Familia del ministerio de Gobierno, se trabaja la contención, acompañamiento y estimulación de niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, enmarcada en la protección integral.

Las mejoras que se hicieron durante el año

Con respecto al personal, se realizaron concursos para cubrir cargos de conducción, mejorando la gestión diaria, a través de un procedimiento transparente, exigente y ajustado a los derechos laborales vigentes.

La metodología que se implementó permitió reforzar pautas de trabajo en todo el sistema y se incrementó el monto para el funcionamiento diario de cada institución pasando de $200.000 a $500.000 por turno.

También se abordó la alimentación saludable en la elaboración de menús, se incorporó una nutricionista a la Subsecretaría de Familia y se mejoró la cantidad y calidad en la provisión de alimentos en cada institución.

Con el fin de agilizar las comunicaciones y el cumplimiento de las tareas administrativas, se avanzó con el plan para mejorar la conectividad en cada institución vinculando a 13 CDI con la Red Provincial de internet.

Se llevaron adelante capacitaciones focalizadas en las educadoras en áreas como crianza respetuosa y construcción de vínculos sanos, formación de comunidades de lectura, diseño de propuestas lúdicas de expresión corporal, entre otras.

Además, se realizaron cursos de manipulación de alimentos, sensibilización sobre violencia laboral, gestión de conflictos en el ámbito laboral, perspectiva de discapacidad, violencia con perspectiva de género, entre otros.

Cómo funcionan normalmente

Los CDI, cuentan con un equipo técnico de nueve profesionales de la psicología, psicopedagogía, psicomotricidad y trabajo social que, organizados en duplas, tienen a cargo entre 4 y 5 instituciones.

El abordaje y seguimiento de las situaciones se realiza de manera contextualizada y en conjunto con sus familias, equipos directivos, educadoras y otras instituciones. Además, en la ciudad de Neuquén, una dupla de docentes de Educación Física fortalece el desarrollo motriz de las niñas y niños con actividades semanales rotativas.