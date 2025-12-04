La imputación: un avance en una causa que conmueve a Neuquén

La uniformada que manejaba el patrullero que atropelló a Catalina, la nena de Plottier que lucha por su vida, ya fue notificada por el delito de lesiones graves culposas y deberá designar a un abogado defensor mientras continúa la investigación judicial. La medida llega en medio del fuerte impacto social que provocó el hecho, ocurrido cuando la niña estaba junto a una amiga de su misma edad.

La Justicia analiza una Cámara Gesell para la amiga que presenció el accidente

La otra nena, que estaba con Catalina al momento del impacto, podría ser entrevistada en Cámara Gesell. Desde la Justicia explicaron que se trata de una medida en evaluación, clave para obtener un relato protegido y adecuado a su edad.

Su testimonio podría aportar información central para reconstruir el recorrido del móvil policial y las circunstancias previas al atropello.

Testimonios de vecinos también serán incorporados

Además, personas que viven en la zona donde ocurrió el hecho serían convocadas a declarar para sumar detalles sobre lo que vieron esa tarde. Sus relatos buscan completar la secuencia del accidente mientras los equipos judiciales avanzan con pericias y análisis.

El estado de salud de Catalina continúa siendo el foco principal de atención y preocupación. El proceso judicial ya está en marcha y en las próximas horas podrían definirse nuevos pasos en una causa que mantiene en vilo a toda la ciudad.