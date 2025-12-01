Un inicio violento que desbordó en minutos

Una violenta escena en plena madrugada volvió a sacudir a Villa La Angostura. Todo comenzó frente a la plaza Pioneros, cuando una discusión entre dos mujeres se transformó rápidamente en una pelea a golpes. El episodio ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana y pronto atrajo a más personas, lo que generó un tumulto cada vez más difícil de contener.

Entre quienes se acercaron estuvo un adolescente de 16 años, hijo de una de las involucradas, que intentó intervenir mientras el conflicto escalaba. A medida que otros adultos se sumaban al enfrentamiento, la situación quedó completamente fuera de control.

Caos en la vía pública y varios heridos

Personal policial que se encontraba en las inmediaciones acudió para frenar la agresión. Luego de varios minutos lograron separar a quienes participaban del disturbio y contuvieron a los involucrados.

Como consecuencia de los golpes y forcejeos, varias personas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. El clima continuó tenso incluso fuera del área del conflicto, mientras familiares y allegados buscaban información sobre los heridos.

La violencia sigue en el hospital: destrozos en la sala de espera

La situación no terminó en la calle. Ya en el hospital, la madre del adolescente se presentó por sus propios medios e intentó ingresar a la guardia para ver a su hijo. Al no poder acceder, protagonizó un incidente que agravó aún más el panorama.

En un intento por entrar por una ventana, perdió el equilibrio y cayó sobre uno de los bancos de la sala de espera, provocando su rotura. El episodio generó un nuevo foco de tensión en un espacio destinado a la atención médica, donde el personal debió intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Liberaciones durante la tarde y preocupación

Según informaron fuentes policiales, todas las personas demoradas en el marco del incidente recuperaron la libertad durante la tarde.

El episodio reavivó el malestar por el incremento de hechos violentos en espacios públicos. La secuencia completa —desde la pelea inicial hasta la destrucción de equipamiento hospitalario— generó repudio entre vecinos y dejó en evidencia un problema que continúa escalando.