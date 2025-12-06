Luis De la Fuente y Lionel Scaloni, seleccionadores de España y la Argentina, respectivamente, andan con pocas ganas de jugar la Finalísima en marzo, aunque ninguno de los dos lo reconoce públicamente.

El supuesto daño deportivo que la derrota podría representar para alguna de las dos mejores selecciones del ránking FIFA a poco del puntapié inicial en el estadio Azteca es el fondo de la cuestión.

Entonces, Inglaterra vio una oportunidad inmejorable: recibir a la Argentina de Lionel Messi en Wembley a tres meses del arranque de la Copa del Mundo.

Para que esto sucede se deberán cumplir dos premisas claves, que el capitán argentino esté dispuesto a cruzarse con los británicos mirando hacia el arranque de la cita máxima (lo que lo confirmaría en la nómina definitiva) y que el duelo entre el campeón de Europa y el de América quede pospuesto para otro momento.

Thomas Tuchel, el técnico actual de la Selección de Inglaterra.

Entre el 23 y el 31 de marzo habrá disponibilidad de equipos en todo el planeta porque las eliminatorias estarán resueltas y la competencia propios de los seleccionados UEFA ya acabó. Sin embargo, visitar a Inglaterra y jugar contra España no es una opción en la planificación de AFA. Una cosa dependerá de la otra, pero pisar Londres no es un mal plan para Scaloni y medirse contra una verdadera potencia, sin el peso específico de un trofeo oficial.

Nunca los enfrentó

A pesar de la cantidad de partidos y competencias que Messi ha encarado a lo largo de su carrera como profesional, nunca cruzó a la selección inglesa con la Selección Argentina, no sucedió en juveniles, tampoco en la mayor.

Allí el atractivo para los duelos de la Premier en el fin de la carrera del astro albiceleste que se encuentra dando los últimos pasos de su brillante trayectoria como profesional.

La traba no es económica. AFA cotiza muy bien cada una de sus presentaciones para lucir el parche de campeón, pero el 10 es la clave. El futbolista ya adelantó que enero encarará una pretemporada individual clave para saber como siente su cuerpo. No hay fechas previstas, pero en los primeros meses del 2026 anunciará si encara la preparación para el próximo Mundial.

Mientras tanto, ya sabe que en primera ronda enfrentará seleccionados de menor valía como los de Argelia, Austria y Jordania por el centro y oeste de los Estados Unidos.