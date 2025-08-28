Dos adolescentes acribillados a balazos en Cutral Co ¿qué delitos le imputaron a los dos detenidos por estos homicidios?

Doble homicidio y formulación de cargos

La fiscalía imputó a Juan José Canihuán, de 23 años, y Carlos Andrés De la Vega, de 22, por homicidio triplemente agravado: uso de arma de fuego, alevosía y premeditación, en calidad de coautores. Las víctimas fueron Junior Riquelme y Nicolás Piovesan, adolescentes que también tienen antecedentes en el ambiente delictivo local. Cutral Co vive momentos de inseguridad extrema, luego de una seguidilla de hechos delictivos.

La audiencia se realizó con la presencia del fiscal asistente, que pidió cuatro meses de investigación dada la complejidad del caso. Además, se debatirá la prisión preventiva de los acusados mientras se continúa recabando evidencia y pericias.

Vecinos en shock y temor creciente

El hallazgo de los jóvenes asesinados generó conmoción en Nehuen Che y en toda la ciudad. Canihuán fue detenido por la policía y De la Vega se entregó voluntariamente, ambos con representación legal.

La comunidad observa con alarma cómo la violencia organizada y los enfrentamientos delictivos se multiplican, generando miedo y sensación de inseguridad constante en Cutral Co.

Contexto de inseguridad: otros hechos recientes

La tensión en la ciudad no se limita a este caso. En semanas anteriores, un joven murió apuñalado en un hecho violento, y otro incidente incluyó disparos contra una vivienda, que aunque no involucran a los acusados del doble homicidio, reflejan el clima de inseguridad que atraviesa la localidad.

Estos episodios muestran un patrón preocupante: enfrentamientos entre grupos delictivos y delitos callejeros que afectan directamente a vecinos y comerciantes. La combinación de homicidios y ataques aleatorios refuerza la percepción de que Cutral Co está atravesando una escalada de violencia que no da tregua.

Cutral Co exige respuestas

Mientras la Justicia avanza con la investigación del doble homicidio, la ciudad sigue en alerta. Los vecinos reclaman medidas más efectivas para frenar la criminalidad y reducir el miedo que genera la inseguridad cotidiana.

La sensación es clara: los homicidios, los ataques y los delitos menores forman un cuadro preocupante, y la comunidad exige acciones concretas para recuperar la tranquilidad perdida.