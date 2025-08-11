Centenario: un menor intentó robar con una pistola de aire comprimido y fue demorado

El lunes, cerca de las 16, un vecino alertó a las autoridades sobre una persona que estaba cometiendo un hecho delictivo en el Barrio Eluney. El sospechoso huyó por calle Mamá Margarita, descartando en el camino un arma que resultó ser una pistola de aire comprimido.

Personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que realizaba tareas de vigilancia en la zona, recibió la denuncia y localizó a un joven vestido con ropa oscura, características mencionadas cuando se dio aviso, portando un objeto en la cintura. Aunque intentó escapar, los agentes lograron detenerlo en las inmediaciones del barrio.

Procedimiento policial y traslado

Efectivos de la Comisaría N°52 continuaron con el procedimiento, trasladando al adolescente primero al Hospital Natalio Burd para una revisión médica y luego a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.