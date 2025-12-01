En las últimas horas del viernes, a través de un comunicado de prensa y en las redes sociales, Deportivo Rincón anunció la firma de un convenio con el Racing Club de Avellaneda de cooperación entre ambas instituciones.

Luego de un encuentro muy positivo, se dejó encaminado un acuerdo que permitirá trabajar en conjunto en distintas áreas. Parte de la comisión directiva de Deportivo Rincón, encabezada por el secretario General de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Rio Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, el presidente de la subcomisión de fútbol de la entidad del norte neuquino, Nicolás Mondini y el dirigente Ariel "Cutu" Moyano participaron de la reunión institucional con el presidente del Racing Club de Avellaneda, Diego Milito.

El plan consta de tres puntos salientes. Los destacados se proyectan acciones de formación deportiva, detección de talentos, capacitación para cuerpos técnicos, intercambio de metodologías, y desarrollo institucional. Ambas dirigencias destacaron la importancia del vínculo y coincidieron en seguir construyendo una relación que fortalezca el crecimiento deportivo y formativo.

El presidente de Racing Club de Avellaneda, flanqueado por la dirigencia de Deportivo Rincón, Marcelo Rucci, Ariel Moyano y Nicolás Mondini

El convenio se firmó por tres años, con una cláusula de renovación automática por uno o dos años. Técnicos, entrenadores, profesores, preparadores físicos de la "Academia" llegarán al norte neuquino para capacitar a los distintos cuerpos técnicos del "León del Norte" neuquino.

Otra de las novedades, será, que la entidad albiceleste cederá sin cargo al representativo de LiFuNe, jugadores de reserva y cuarta división que no serán tenidos en cuenta por Gustavo Costas para el plantel profesional de la Liga Profesional en 2026. Seguramente a fin de año, el entrenador Pablo Castro mantendrá reuniones con el director técnico principal de los albicelestes, para consensuar cuantos jugadores y en que puestos podrían llegar a Neuquén.

También Racing tendrá prioridad para incorporar a jugadores de inferiores y tres o cuatro veces al año, habrá equipos de las formativas que viajen al conurbano bonaerense para hospedarse y jugar partidos amistosos en el predio Tita Matiuzzi.