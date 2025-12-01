El domingo 30 cerca de las 23:20 las autoridades fueron alertadas por un robo en el predio de dos empresas ubicadas a la vera de la Ruta 7, en cercanías al Acceso Islas Malvinas de Vista Alegre Sur.

Fuentes policiales indicaron que al menos cuatro delincuentes arribaron en una camioneta tipo utilitario y tras maniatar a los serenos de las firmas que compartían una cena, sustrajeron cables y herramientas.

El comisario Luis Villanueva, a cargo de la Comisaría N°49 de Vista Alegre, informó en una entrevista con la FM Red Social 97.9 que el personal policial de la Comisaría Quinta de Centenario recibió la alerta del hecho primero, ya que la calle divide las jurisdicciones.

Según personal de la empresa, 40 minutos antes del llamado habían sido abordados por cuatro hombres que se movilizaban en un camioneta particular. Estaban armados y con amenazas a los empleados lograron sutrar de la empresa Rovella Carranza cableado, cobre, y de la de al lado, que es Servicios Sur, se llevaron herramientas.

El comisario agrgó que no hubo lesionados y que los empleados no fueron violentados pero sí los maniataron en un sector alejado del galpón, luego procedieron a robar los elementos mencionados.

Además adelantó que por el momento se desconoce la cantidad ya que las empresas todavía no denunciaron. Por último señaló que el vehículo en el que escaparon los delincuentes es muy particular por algunos detalles.

Donde ocurrió el hecho es zona de bardas y no hay cámaras, pero en la rotonda cercana hay dispositivos del Centro de Monitoreo que podrían usarse. Destacó que en otro sector había un operativo de seguridad por un show musical, pero en esta zona donde ocurrió el hecho no había controles.

Según la policía, sería el tercer robo armado que registran este año en Vista Alegre.