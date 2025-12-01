Desde el lunes 1 de diciembre rige un nuevo precio del boleto de transporte urbano de pasajeros en San Martín de los Andes. La tarifa pasó de costar $1.940 a $2.300, lo que representa un incremento de aproximadamente 18,5% respecto del valor vigente hasta noviembre.

Pero además de este aumento la empresa concesionaria informó que desde hoy también se aplican ajustes en las frecuencias y horarios de varias líneas del servicio.

Con estas nuevas modificaciones, el cuadro tarifario de valores para el colectivo en la ciudad cordillerana ya funciona así:

Tarifa Plana: $2.300

Estudiantil Primario: $0

Estudiantil Secundario: $0

Estudiantil Secundario (fines de semana, feriados y vacaciones): $1.698,55

Estudiantil Terciario y Universitario: $0

Jubilados y Pensionados: $1.035

Boleto Combinado: $3.450

Jardín de Infantes: $0

Personas con Discapacidad: $0

Cabe recordar que existen boletos gratuitos para estudiantes de distintos niveles, personas con discapacidad y jardines de infantes, mientras que los jubilados y pensionados cuentan con una tarifa diferencial.