Lunes 01 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Nuevos precios

Comenzó diciembre y aumentó el colectivo en San Martín de los Andes: los nuevos valores

Hay cambios tanto en los valores del transporte urbano como en los horarios y frecuencias.

Por Redacción

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 21:15
Desde el lunes 1 de diciembre rige un nuevo precio del boleto de transporte urbano de pasajeros en San Martín de los Andes. La tarifa pasó de costar $1.940 a $2.300, lo que representa un incremento de aproximadamente 18,5% respecto del valor vigente hasta noviembre.

Pero además de este aumento la empresa concesionaria informó que desde hoy también se aplican ajustes en las frecuencias y horarios de varias líneas del servicio. 

Con estas nuevas modificaciones, el cuadro tarifario de valores para el colectivo en la ciudad cordillerana ya funciona así:

  • Tarifa Plana: $2.300

  • Estudiantil Primario: $0

  • Estudiantil Secundario: $0

  • Estudiantil Secundario (fines de semana, feriados y vacaciones): $1.698,55

  • Estudiantil Terciario y Universitario: $0

  • Jubilados y Pensionados: $1.035

  • Boleto Combinado: $3.450

  • Jardín de Infantes: $0

  • Personas con Discapacidad: $0

Cabe recordar que existen boletos gratuitos para estudiantes de distintos niveles, personas con discapacidad y jardines de infantes, mientras que los jubilados y pensionados cuentan con una tarifa diferencial.

