El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 2 de diciembre una jornada con cielo variable, viento moderado a fuerte y temperaturas que irán de frescas a cálidas según la zona. Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal presentarán condiciones estables, aunque con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en distintos momentos del día.

Neuquén Capital: calor, nubes y viento del sudoeste

En Neuquén capital se espera una madrugada parcialmente nublada con 18 grados y viento del sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h. Durante la mañana continuará el cielo parcialmente nublado, con 23 grados y un descenso leve en la intensidad del viento.

Por la tarde, el SMN prevé 31 grados y cielo algo nublado, con viento del sur entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche, se mantendrá el mismo nivel de nubosidad y 27 grados, con nuevas ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Zapala: temperaturas moderadas y ráfagas desde el oeste

Zapala tendrá una madrugada parcialmente nublada con 13 grados y viento del sudoeste, con ráfagas cercanas a los 59 km/h. La mañana continuará con nubosidad parcial y temperatura de 17 grados, manteniendo el viento entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, con 25 grados y viento del oeste que traerá ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la noche, el cielo estará algo nublado, con 19 grados y nuevas ráfagas desde el sudoeste.

San Martín de los Andes: jornada fresca con predominio de nubes

En San Martín de los Andes la madrugada será parcialmente nublada, con 8 grados y viento del sudoeste acompañado por ráfagas de 50 km/h. La mañana presentará cielo mayormente nublado, 11 grados y viento del oeste entre 32 y 41 km/h.

Por la tarde, seguirá la nubosidad, con 22 grados y ráfagas desde el oeste que podrían llegar a los 50 km/h. Por la noche, el SMN anticipa condiciones similares: cielo mayormente nublado, 14 grados y viento del sudoeste con ráfagas.

Chos Malal: ambiente seco y viento moderado

Chos Malal tendrá una madrugada parcialmente nublada, con 12 grados y viento leve del oeste. La mañana mantendrá ese patrón, con 18 grados y la misma dirección del viento.

Hacia la tarde el cielo estará algo nublado, con 28 grados y un aumento en la intensidad del viento desde el sudoeste, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la noche, se espera un regreso a condiciones más calmas, con 22 grados y viento moderado del oeste.