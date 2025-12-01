La familia de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen ocurrido en septiembre en Florencio Varela, anunció que este martes realizará un homenaje al cumplirse el día en que la adolescente hubiera cumplido 16 años.

Su madre, Stella Maris, confirmó a Noticias Argentinas que la actividad se llevará a cabo entre las 19:30 y las 21:30 en la quinta ubicada en Hilario Lagos 5713, el mismo lugar donde Lara festejó sus 15 años.

“Invitamos a todos sus allegados más cercanos a conmemorar a Larita”, señala la imagen que la familia difundió, donde también aparecen fotografías de la adolescente. Los seres queridos indicaron que desean recordarla “con amor y ternura, como era ella”.

La actividad incluirá una tirada de globos en su memoria.

El triple crimen de Florencio Varela

Lara Gutiérrez fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, en una vivienda de Chañar 702. Las tres fueron víctimas de un ataque con presunto sello narco que conmocionó a la región.

Los detenidos y las imputaciones

Por el caso permanecen detenidos con prisión preventiva:

Miguel Ángel Villanueva Silva (25)

Iara Daniela Ibarra (19)

Maximiliano Andrés Parra (18)

Celeste Magalí González Guerrero (28)

Milagros Florencia Ibáñez (20)

Matías Agustín Ozorio (28)

Ariel Giménez (29)

Lázaro Víctor Sotacuro

Además, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, continúa detenido en Perú.

El presunto líder, Joseph Freyser Cubas Zavaleta (“Señor Jota”), está imputado por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado con diversos agravantes, entre ellos alevosía, ensañamiento y violencia de un hombre hacia una mujer.

Otras personas buscadas

También está arrestada Mónica Mujica, pareja de Sotacuro, mientras sigue activa la búsqueda de:

Alex Ydone Castillo

David Gustavo Huamani (“El Loco David”)

Manuel Valverde Rodríguez

Los tres tienen circulares rojas de Interpol.

La causa se tramita actualmente en la Justicia Federal.