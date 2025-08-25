Otra vez un choque en cadena sobre la Ruta 7 dejó cuatro autos con daños, caos y bronca: hay demoras

El nuevo choque de cada día

Durante la mañana de este lunes, un choque en cadena volvió a generar caos en la Ruta 7. Cuatro vehículos quedaron involucrados en la mano que va desde Centenario hacia Neuquén, lo que provocó largas demoras y malestar entre los conductores.

Si bien no se registraron heridos, una ambulancia del SIEN acudió de manera preventiva para asistir a posibles lesionados. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución o utilizar caminos alternativos.

Una ruta marcada por la tragedia

La Ruta 7 no da respiro. Hace apenas semanas se cobró la vida de una mujer que viajaba en moto, y poco después murieron dos empleados provinciales en otro fuerte siniestro.

Aunque esta vez no hubo víctimas, cada nuevo episodio alimenta el enojo social por el mal estado de la traza, las altas velocidades y la conducción peligrosa que parecen convertirla en una trampa mortal.