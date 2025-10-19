La Selección Argentina, por la gloria ante Marruecos en el Mundial Sub 20

Se juega la gran final del mundial de la FIFA sub 20 que se disputa en Chile. Desde las 20hs en el Julio Martínez Prádano, Argentina se enfrenta a Marruecos, en lo que será su séptima final en la competencia juvenil.

Bajo la dirección técnica de Placente, el seleccionado juvenil buscará agregar una corona más para la historia de la sub 20, que volvió a una final tras 18 años. El andar de Argentina fue de menos a más, recibiendo apenas dos goles y con partidos ganados de buena forma.

El camino a la gran final tuvo triunfo en la fase de grupos, 3-1 ante Cuba, 4-1 Nueva Zelanda, y 1-0 a Italia. En octavos de final doblegó 4-0 a Nigeria, en cuartos hizo lo propio 2-0 sobre México y en semifinales, doblegó a un duro Colombia por 1-0.

hace 4 partidos que el seleccionado no recibe goles

Por su parte, Marruecos busca confirmar el gran momento que vive a nivel selecciones. La sub 20 es el futuro de uno de los africanos más representativos en la actualidad. En la fase de grupos superó 2-0 a España y 2-1 a Brasil. Mientras que cayó ante México 1-0. En octavos dejó en el camino a Corea del sur y en cuartos eliminó a Estados Unidos 3-1. Previo a la final, superó a Francia por penales 5-4 luego de igualar en los 90´, 1-1.

Argentina es el seleccionado más ganador de la competencia, se coronó en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Para Marruecos puede ser su primer título en la competencia.

Marruecos dejó en el camino a España, Brasil, y Francia a lo largo del torneo

Probables formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Abdelhakim El Mesbahi, Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire. DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido:

Hora: 20.00

TV: D Sports y Telefe

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Asistente 1: Daniele Bindoni (ITA)

Asistente 2: Alberto Tingoni (ITA)

Cuarto árbitro: Joe Dickerson (USA)

Quinto árbitro: Logan Brown (USA)

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Nacional), Santiago de Chile