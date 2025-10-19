Primer capítulo, se pone en marcha el Regional Amateur

Se pone en marcha la edición 2025-26 del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, competencia que tiene en juego cuatro ascenso para todo el país al Torneo Federal A. Los equipos de la región abren sus grupos, donde el clásico de Roca será el más atractivo de la jornada.

Desde las 18hs en el Luis Maiolino, el Deportivo Roca recibe a Argentinos del norte, en la primera fecha del grupo donde cuatro elencos de la Liga Deportivo Confluencia dicen presente. Darío Macchi impartirá justicia, Román Domínguez y Aisha Leszinnsky serán los líneas.

Por el mismo grupo desde las 16hs se enfrentarán La Amistad, uno de los favoritos de la región Patagónica, ante la Academia Pillmatún, con arbitraje de Ezequiel Escobar.

En el grupo 6, que tiene solo 3 equipos, Petrolero Argentino recibe en el 30 de Septiembre a Maronese desde las 17hs, zona que tiene fecha libre a Independiente. Lucas Hernández será el juez del cotejo.

Petrolero y Maronese abren el único grupo de 3.

Por otro lado, Alianza de Cutral Co desde las 17hs abre el grupo 7 frente a Patagonia, quien hace su debut absoluto en la categoría. Martín Molina impartirá justicia en el Pedro Ducas.

También esta zona, Desde las 17hs y con arbitraje de Lucas Moreira, San Patricio del Chañar recibe a Unión Alem Progresista de Allen.

La Patagonia tiene un total 43 equipos: 4 de Tierra del Fuego, 9 de Santa Cruz, 8 de Chubut, 16 de Rio Negro, y 6 de Neuquén. Todos distribuidos en diez grupos de 4 y uno de tres. El ganador de la región jugará la final por el ascenso ante Pampeana Sur.