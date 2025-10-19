Así está hoy Tomás, el hijo de Pablo Lescano que se lanzó como Influencer

Hay historias donde la herencia no pasa por el apellido, sino por la energía. Y la de Tomás Lescano es una de ellas. Hijo de Pablo Lescano, el líder indiscutido de Damas Gratis, el joven se abrió camino por cuenta propia, lejos del micrófono pero muy cerca del foco digital. A sus 22 años, combina estilo, carisma y presencia en redes, y se ganó un lugar entre los nuevos influencers que marcan tendencia entre los más jóvenes.

Mientras su padre conquista la pantalla con MasterChef Celebrity, Tomás se luce en Instagram con un perfil que mezcla viajes, entrenamiento y moda urbana. Su nombre empezó a sonar con fuerza no solo por su parecido con Pablo, sino por su autenticidad, esa que lo llevó a cosechar miles de seguidores y a convertirse en una de las figuras emergentes del mundo digital.

Nacido el 4 de octubre de 2002, fruto de la relación entre Pablo Lescano y Cecilia Calafell, Tomás es el segundo de cuatro hermanos: Brian, Bianca y Mara completan la familia. Desde chico mostró una gran admiración por su padre y no tardó en subirse a los escenarios para acompañarlo en algunos shows. De hecho, llegó a tocar el mítico teclado de Damas Gratis, ese instrumento que marcó a toda una generación. Pero con el tiempo, encontró su propio camino, uno donde la estética, el deporte y las redes sociales se convirtieron en su terreno natural.

Hoy, Tomás se muestra muy activo en Instagram, donde acumula más de cien mil seguidores y el codiciado tilde azul de verificación. En su perfil abundan las postales de viajes, entrenamientos y momentos de ocio, además de su fanatismo por la Selección Argentina. Su imagen cuidada y su estilo moderno lo convirtieron en uno de los jóvenes más comentados dentro del entorno artístico, y su nombre ya suena con fuerza entre los nuevos influencers.

A diferencia de su hermano Brian, que mantiene un perfil más reservado, Toto disfruta del contacto con sus fans y no teme mostrar su vida cotidiana. Su cuenta está abierta al público y su estética visual revela una búsqueda clara: camisas coloridas, camperas oversize, detalles deportivos y una mezcla entre lo urbano y lo elegante. Un equilibrio que lo posiciona entre los chicos con más estilo de su generación.

En paralelo, Bianca y Mara, las otras hijas del cantante, también marcan su presencia online. Bianca se enfoca en la moda y en consejos para mamás, mientras que Mara comparte su vida familiar y el cariño que siente por su padre. “Me encanta verlos crecer, que cada uno haga su camino”, expresó Pablo Lescano en más de una oportunidad, dejando en claro que acompaña a sus hijos sin imponerse.

Por lo pronto, Tomás sigue sumando seguidores y demostrando que la herencia artística también puede transformarse en influencia digital. Con una mezcla de carisma, naturalidad y actitud, el joven confirma que el apellido Lescano sigue brillando —aunque ahora, también desde las redes sociales.