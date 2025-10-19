Cuál fue el tierno regalo que recibió Wanda Nara de parte de sus hijos por el Día de la Madre

El Día de la Madre arrancó con ternura para Wanda Nara, que fue sorprendida bien temprano por sus hijos con un desayuno preparado especialmente para ella. Lejos de los escándalos mediáticos y de las agendas laborales cargadas, la conductora de MasterChef Celebrity se tomó la jornada para disfrutar de un momento en familia.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara compartió el gesto que tuvo su numerosa familia al despertarla. En las imágenes se la ve recibiendo una torta rosa decorada con flores y la palabra “mamá” escrita con crema, un detalle que se robó la atención de sus millones de seguidores. Junto al pastel, los chicos le obsequiaron un ramo de rosas blancas, símbolo de cariño y pureza, que completó la sorpresa.

Según dejó ver en sus posteos, una de sus hijas fue la encargada de acercarle la caja con los dulces directamente a la cama. Adentro había mini tortas, golosinas y chocolates, todo cuidadosamente presentado. La imagen reflejó un clima íntimo y familiar, muy distinto al ritmo habitual que suele acompañar a la mediática.

Pero los fanáticos más atentos notaron un detalle extra: en una de las fotos se distinguieron las manos de Martín Migueles, actual pareja de Wanda. Todo indica que la noche anterior habrían compartido una cena familiar con el clan Nara, en la que también estuvieron presentes Zaira, Nora Colosimo y Andrés Nara, junto a los sobrinos y los cinco hijos de la empresaria: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Lejos de cualquier ostentación, la imagen transmitió calma, unión y una versión más doméstica de Wanda Nara. El desayuno fue el punto de partida de una jornada que continuó con juegos, risas y fotos familiares, en un clima cargado de afecto.

Más tarde, Wanda aprovechó para agradecer a sus seguidores por los mensajes que recibió y compartió una historia con un saludo general que decía: “Día feliz para todas”, acompañada de corazones. Un gesto sencillo, pero cargado de empatía, que dejó ver su costado más cálido y maternal.

De este modo, la empresaria celebró su día rodeada de amor, entre flores, dulces y los abrazos de sus hijos, dejando claro que -más allá del glamour y las cámaras- su lugar favorito sigue siendo su casa.