El desgarrador mensaje de Darío Barassi para recordar a su madre

En este Día de la Madre, Darío Barassi volvió a conmover a todos sus seguidores con un mensaje profundamente emotivo dedicado a su mamá, Laura, quien falleció en noviembre del año pasado tras una dura lucha contra el cáncer de páncreas. A través de sus redes sociales, el conductor compartió unas palabras cargadas de amor, humor y nostalgia que reflejan cómo vive esta fecha tan especial.

“Llevo un par de días pensándote mucho viejita… No soy muy original, día de la madre en camino. Esa publicidad siempre me hace pensar en nosotros. Esa mirada, ese destino, esa complicidad… Tus tres deseos, tus tres hijos”, escribió Darío Barassi junto a una foto de su infancia, evocando el vínculo inquebrantable que los unía.

Con la misma sensibilidad que suele mostrar en cámara, Barassi recordó cuánto significaba su madre en su vida cotidiana y cuánto la extraña: “Nos lo hacías saber siempre. Los hombres de tu vida nos decías. Y ciertamente, lo éramos. Te extraño vieja. Mucho. Te siento vieja. Mucho. Te amo vieja. Mucho”.

El conductor de Ahora Caigo también aprovechó la publicación para contar cómo se siente en este nuevo Día de la Madre sin ella: “Por acá estamos todos bien, madre. Solo faltas vos y tus chistes barderos, tus crisis, tus anécdotas, tus recetas, tu perfume y tus audios eternos”, expresó con una mezcla de ternura y desconsuelo.

En otro pasaje del mensaje, destacó el legado que su mamá dejó en él y en sus hermanos: “Feliz día donde quiera que estés ma. Qué pedazo de madre fuiste, lo diste todo. Acá tus tres deseos te pensamos y recordamos siempre. Seguí deseando que a la distancia trato de cumplir lo que siempre deseaste para nosotros 3: libertad, felicidad, esfuerzo y objetivos”.

Y fiel a su estilo, Barassi cerró con una frase que combina emoción y humor, tal como solían ser sus charlas con Laura: “Tu deseo menor te deja esta imagen y líneas. Tu deseo menor te avisa que te siente cerca. Tu deseo menor te reclama porque no lo deseaste con menos senos y papada. Tu deseo menor te ama y te manda un feliz día”.

De esta manera, en un 19 de octubre especialmente sensible, Darío Barassi volvió a rendir homenaje a su madre con palabras que destilan amor y gratitud. Un mensaje que, una vez más, emocionó a sus seguidores y recordó que el vínculo con una madre perdura incluso cuando ya no está físicamente.