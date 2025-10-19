Jimena La Torre adelantó cómo será el final de octubre para cada signo del horóscopo

Poco a poco octubre comienza su recta final. Para encarar estos días de la mejor manera, Jimena La Torre se encargó de lanzar sus presagios para cada uno de los signos. Basándose en el horóscopo, marcó cómo serán estos últimos días y qué hay que tener en cuenta para cerrar el mes de la mejor manera.

El horóscopo de Jimena La Torre:

Aries: El trabajo aparece en un lugar diferente, y el amor está de la vereda de enfrente con luna en Libra. Pasión para hacer una buena sociedad laboral, donde tus ideas se complementan con las de otro y juntos logran un avance sólido que transforma tu manera de liderar.

Tauro: La luna en Libra hace que aparezcan más propuestas en el amor de las que te imaginás. Apertura a todas las opciones afectivas, y la posibilidad de volver a confiar en quien te demuestra lealtad con hechos, no solo con palabras.

Géminis: La luna en Libra, en el signo más equilibrado, te ayuda a pensar claramente en el amor. El amor es posible, sobre todo si dejás de racionalizar tanto lo que sentís y te animás a disfrutar sin medir cada emoción.

Cáncer: La luna en el signo de la diplomacia estimula las relaciones con el trabajo olvidado. Sabiduría en el nuevo amor, que te enseña a no repetir viejos patrones y a entregarte con madurez emocional a nuevas oportunidades.

Leo: Estímulos positivos en el amor y el sexo. Hoy demostrás lo que valés como rey de la pasión. El cetro de poder lo tenés en tu forma de amar, y ese magnetismo puede abrirte puertas profesionales y personales que antes dabas por cerradas.

Virgo: La luna en tu signo siguiente te ayuda a analizar bien el trabajo. Festejás los buenos momentos de amor, y reconocés que cuando te relajás un poco, todo fluye mejor y atraés relaciones más sanas.

Libra: Con la luna en Libra aparecen propuestas para que puedas disfrutar de una escapada romántica. Satisfacés tu sed de pasión, y el universo te recompensa con encuentros sinceros que devuelven el equilibrio a tu corazón.

Escorpio: Cambiás los planes e incorporás más compañeros de trabajo con luna en Libra. Pequeños triunfos laborales ahora, que te motivan a seguir apostando por tu talento y te acercan a una propuesta que mejora tu posición.

Sagitario: La luna en Libra estimula tu amor con inteligencia y sentís posible todo. Liberás tu pasión y te animás a correr riesgos que te devuelven la adrenalina perdida, tanto en el amor como en tus proyectos personales.

Capricornio: La luna en Libra te hace tener más sensibilidad con el amor y los que te aman. Pareja ideal que te conviene ahora, porque te ofrece estabilidad y te enseña a compartir sin perder el control ni tu esencia.

Acuario: Entusiasmo por la relación que formás con tu pareja. Ideas que trascienden lo conocido. El sexo y la pasión son el remedio de tu problema, y redescubrís en lo afectivo la chispa que impulsa también tu creatividad.

Piscis: Con la luna en Libra el amor está muy presente y seguro. Reinado en el trabajo dedicado, donde tu sensibilidad se transforma en inspiración y te permite brillar sin esfuerzo, atrayendo respeto y cariño a la vez.