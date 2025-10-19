La increíble mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza

Lejos del ruido y de la exposición mediática, Maxi López y Daniela Christiansson construyeron en Suiza un verdadero refugio familiar. La pareja encontró en ese país la calma que buscaba, y su casa refleja exactamente eso: equilibrio, armonía y conexión con la naturaleza. Rodeada de montañas y vegetación, la propiedad combina el estilo nórdico con detalles modernos que hablan de una vida serena y bien pensada.

El exfutbolista y la modelo eligieron una zona residencial tranquila, donde predomina el silencio y el verde. Desde el exterior, la casa se distingue por sus grandes ventanales, techos amplios y líneas limpias que permiten que la luz natural invada todos los ambientes. Es un hogar diseñado para disfrutar en familia, sin ostentación, pero con una elegancia que se percibe en cada rincón.

En el interior, la impronta escandinava se impone. Tonos neutros, materiales nobles y una estética funcional crean un clima cálido y acogedor. El living es uno de los espacios más atractivos: cuenta con una chimenea a leña, sillones tapizados en gamuza clara y una mesa de mármol que aporta sofisticación. En las paredes, pequeñas obras de arte suman un toque personal sin romper la armonía del entorno.

La habitación principal mantiene la misma coherencia visual. Los muebles son de líneas simples, la ropa de cama en tonos suaves y la iluminación tenue invita al descanso. Daniela Christiansson, que atraviesa las últimas semanas de su segundo embarazo, suele mostrar este espacio en sus redes con una naturalidad que refleja su estilo de vida: ordenado, luminoso y familiar.

El jardín es otro de los grandes atractivos. Amplio, con césped perfectamente cuidado y rodeado de plantas, funciona como un punto de encuentro al aire libre. Allí, la pareja instaló juegos para su hija, una casita de madera y una hamaca que se convirtieron en los favoritos de la pequeña. Es un lugar pensado para compartir, lejos de las pantallas y cerca del verde.

La cocina también tiene protagonismo propio. En tonos verde pastel y blanco, combina diseño y practicidad. Es el espacio donde Daniela Christiansson pasa buena parte de su día junto a su hija, y donde prepara las comidas familiares que muchas veces comparte en sus redes. La elección de materiales simples y funcionales se integra perfectamente con el espíritu general de la casa.

En medio de un presente cargado de proyectos —con Maxi López participando en MasterChef Celebrity—, la pareja logró consolidar un hogar en Suiza que refleja una etapa distinta: la de la estabilidad y el disfrute de lo cotidiano. Su casa, más que una propiedad, es una declaración de estilo y una muestra de que el lujo, a veces, está en la tranquilidad.