En el clásico de la fecha 13 del Torneo Clausura, Estudiantes de la Plata y Gimnasia (LP) protagonizan una nueva edición del clásico de La Plata, la número 190. El Pincha llega entre los primeros de la Zona A e intentará volver a ganar luego de tres empates seguidos. Por su parte, el Lobo llega tras la salida de su entrenador Alejandro Orfila, ganó sólo uno de sus últimos siete encuentros y necesita sumar de a tres para ganar tranquilidad respecto de su permanencia. Por ahora, es victoria del Pincha por 2-0.

Estudiantes 2-0 Gimnasia, los goles

Justo cuando el partido entraba en tiempo de descuento en la primera parte, Estudiantes encontró la apertura del marcador. Un centro de Román Gómez desde la derecha fue ganado de cabeza por Santiago Ascacíbar, que la bajó para que Edwuin Cetré, también con la testa, pusiera el 1-0 para el local.

El comienzo del segundo tiempo tuvo a un Pincha protagonista, que iba a aprovechar un error rival en salida para gestar el 2-0 a través de su goleador, que capturó un mal pase de Augusto Max para controlar en dirección al arco y definir con mucha tranquilidad ante la salida de Nelson Insfrán, estableciendo más diferencias entre el León y el Lobo.

Formaciones

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Núñez, Román Gómez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Tiago Palacios; Guido Carrillo, Edwuin Cetré.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Lucas Castro, Juan Pintado; Bautista Merlini, Marcelo Torres.

Estadio: José Luis Hirschi - UNO

Árbitro: Facundo Tello.

La previa

Dos realidades diferentes se chocan en UNO. Con 18 puntos, Estudiantes está a un punto del líder en el Grupo A y quiere sumar de a tres para soñar con la punta. De lado del Lobo, llega de caer en el último juego ante Talleres, lo que decantó en la salida de Orfila y el internato de Fernando Zanelatto, que estará presente hoy en el estadio del Pincha. El Mens Sana suma 13 puntos y está a dos del último clasificado del grupo B, pero necesita salir del fondo en la tabla anual para evitar problemas con el descenso.

Después de la eliminación por Copa Libertadores a manos de Flamengo, Estudiantes llega con un andar irregular, con tres empates seguidos en el certamen local, aunque se mantiene en zona de clasificación a los playoffs.

El duelo de este domingo por la tarde en UNO tendrá un condimento especial y se trata del debut de Nicolás Barros Schelotto en Gimnasia. El hijo de Guillermo, uno de los máximos ídolo del club, hará su estreno como profesional justo ante el clásico rival.