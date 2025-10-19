¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 19 de Octubre, Neuquén, Argentina
Sabor, música y cultura: Neuquén celebra el Festival de Gin a lo grande

El Parque del Este se transformó en un punto de encuentro para disfrutar de destilerías, food trucks, artesanías y shows en vivo. La jornada inaugural superó las expectativas y este domingo se repite la fiesta.

Por Redacción

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 13:35
El gin neuquino brilla en la Patagonia: festival con récord de asistencia y productores locales.

Neuquén capital vive una auténtica fiesta de aromas y sabores con la segunda edición del Festival de Gin de Confluencia de Sabores, una propuesta que impulsa el turismo local y posiciona a la ciudad como referente gastronómico patagónico.

Bajo la gestión del intendente Mariano Gaido, el evento reúne a más de 20 destilerías regionales en el Parque del Este y ya en su jornada inaugural convocó a más de 15 mil personas, marcando un rotundo éxito de convocatoria.

“El festival es todo un éxito, pone de relieve al gin como producto y, además, acompañado por Confluencia de Sabores, con todo lo que significa la gastronomía, food trucks, ahumados, está todo para disfrutar”, destacó el secretario de Turismo, Diego Cayol, quien subrayó las características únicas del entorno natural del Parque del Este.

Uno de los grandes atractivos es la posibilidad de interactuar directamente con los productores, entre ellos Zorro Colorado, premiado en los Argentina Spirits Awards 2024 con medallas Gran Oro y Bronce, y reconocido por haber elaborado el “Mejor Destilado del Año”.

“Estamos felices de estar en este proyecto que nos brinda el municipio”, expresó Daniel Casado, referente de la marca, quien destacó que el evento les da contacto directo con el público y potencia las ventas.

También participan 12 veintiuno, Yunta, Spirito Blu, Cocktail Company, Natina Gin, Chulengo, Merle y Bulldog, entre otras destilerías que refuerzan la identidad neuquina.

El encuentro promueve el consumo responsable, mediante vasos reutilizables y recargables, y ofrece una variedad gastronómica de alto nivel con food trucks, coctelería de autor, productos regionales y un mercado con chocolates, quesos y artesanías patagónicas.

La música en vivo también es protagonista: DJ Dallas, Gonziegram y Dahy Galeassi estarán este domingo para acompañar otra jornada que promete ritmos modernos, ambiente familiar y una ciudad que brilla como faro cultural y turístico del país.

