Este martes 26 de agosto por la mañana, Claudia Villafañe protagonizó un accidente de tránsito tras realizar una maniobra indebida que terminó en choque contra otro vehículo. Afortunadamente, la empresaria sufrió solo una lesión leve en la cabeza y pudo desplazarse por sus propios medios hasta un centro de salud cercano.

Detalles del accidente y estado de salud

Personal policial y el SAME acudieron rápidamente al lugar del incidente para asistir a Villafañe. Tras realizar los controles médicos, se confirmó que la tomografía no mostró complicaciones mayores y que solo requirió tres puntos de sutura en la cabeza. Esto fue confirmado por Gianinna Maradona, hija de Claudia, quien se encargó de llevar tranquilidad a los seguidores de su madre.

En sus historias de Instagram, Gianinna expresó: “Es cierto que mi mamá chocó… ¡lo que no es cierto es que su vida corre peligro! Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”.

Críticas a la prensa

Además, Gianinna Maradona descargó su furia contra los medios de comunicación que difundieron datos erróneos y alarmistas sobre la salud de su madre. En un mensaje contundente, señaló: “Mi hijo y mis amigos/familia ya saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto”.

Con este mensaje, la hija del Diez dejó en claro su rechazo a la desinformación y pidió prudencia ante noticias que generan alarma injustificada.