La pareja de Claudia Villafañe confesó por qué no quiere vincularse con Dalma y Gianinna

Teniendo en cuenta todo lo que significó Diego Armando Maradona en la vida de Claudia Villafañe, su vínculo con Jorge Taiana jamás buscó alcanzar la exposición. Puertas adentro se encuentran unidos, pero para el exterior muy reservados. Tanto es así, que incluso son cautelosos con Dalma y Gianinna Maradona.

La vida de Claudia Villafañe quedó marcada a fuego por lo que fue su romance con Maradona. Tanto es así, que esto intercede en su relación con Jorge Taiana y la limita en el deseo de mostrarse junto a él. Pero no sólo queda en eso, sino que ahora el productor confesó que incluso ha sido una dificultad para relacionarse con las hijas de ella, ya que en la actualidad no hay vínculo.

En Puro show, el periodista Juan Cruz Coscarelli se topó con el mánager de Dady Brieva, por lo que le comenzaron a preguntar por el estado de su relación: “¿Se van a casar?“. A lo que le respondió impactado con la pregunta y descartando esa posibilidad, ya que el romance sigue las estrictas reglas del perfil bajo: “¡¿Perdón?! No. Yo estoy muy bien”.

Ante la pregunta de los rumores producto de supuestas crisis en la relación, aseguró estar acostumbrado y se mostró impermeable a esos comentarios: “Siempre estuve muy bien, a pesar de lo que se dice”. Y anticipó que la relación no crecerá más de lo que es en la actualidad: “Yo tengo claro desde hace tiempo que no quiero tener hijos ni casarme. Aprendí a vivir solo desde los 18 años, lo disfruto mucho, y no lo veo en el horizonte”.

Tanto es así, que incluso Jorge Taiana se mostró cómodo en su hogar y no planea resignar eso para intentar una convivencia con Claudia Villafañe: “Convivencia tampoco. Tengo muy claro que las relaciones se sostienen en el tiempo muchas veces porque cada uno tiene su espacio. Estamos juntos y muy bien”.

Tras estas aclaraciones, fue inevitable preguntar por cómo es el vínculo con Dalma y Gianinna Maradona, por lo que allí sorprendió al revelar que jamás hubo feeling entre ellos: “Con Dalma y con Gianinna no tengo trato por decisión propia. Cosas de la vida. Me lo guardo, me lo guardo”.

Y cerró opinando sobre el juicio por la muerte de Maradona y qué rol ocupa en medio de la angustia: “En todos estos temas yo nunca me metí ni me meteré. Porque no, por respeto a la familia, sí que pongo el hombro y apoyo. Hago contención”.