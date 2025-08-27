Chocó, mató, huyó y ahora pide quedar libre: furia en la familia de Elizabeth contra la conductora borracha

La muerte de Elizabeth Martínez en la Ruta 7 sigue generando bronca e indignación. La motociclista fue embestida el 1 de agosto cuando volvía de llevar a su hijo a la escuela, y la conductora acusada, Claudia Soledad Silva, no solo escapó después del impacto: ahora pide que le revoquen la prisión preventiva. La audiencia se realizará este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén capital, donde familiares y allegados confirmaron que se manifestarán con un “cartelazo” en la calle Leloir.

El repudio hacia Silva no es casual. Su historial incluye videos participando en picadas, cruzando semáforos en rojo y un accidente anterior en el que casi muere su hijo bebé. Días después del choque fatal fue detenida en un control: estaba alcoholizada, viajaba con otro conductor ebrio y reaccionó de forma violenta. La situación derivó en un linchamiento de vecinos que tuvo que ser frenado por la policía.

El reclamo de la familia es contundente: piden que la acusada continúe detenida durante los cuatro meses de prisión preventiva fijados inicialmente. En un comunicado en redes sociales expresaron:

“Atropelló y mató a Elizabeth, luego en pleno conocimiento de lo sucedido cortó los frenos del auto que conducía entorpeciendo la evidencia. Cruzó 12 segundos después de que cambiara el semáforo, sabía lo que hacía, no puede estar libre, debe esperar su condena en prisión, ¿a quién más tiene que matar?”

La Agrupación Estrellas Amarillas de Centenario, que trabaja con familiares de víctimas viales, también confirmó su acompañamiento en la protesta. “La sociedad no tolera más impunidad en casos como este”, remarcaron desde la organización.

Cronología del escándalo de Claudia Soledad Silva