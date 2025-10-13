Viento y lluvia en Neuquén este martes: qué zonas estarán más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 14 de octubre el tiempo en la provincia de Neuquén se presentará con vientos intensos del oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, especialmente en el centro y sur del territorio. En la capital y en Zapala se esperan condiciones ventosas con cielo parcialmente nublado, mientras que en San Martín de los Andes se prevén lluvias desde la tarde. En tanto, Chos Malal tendrá una jornada más estable, sin precipitaciones y con temperaturas templadas.

Neuquén Capital: viento y calor moderado

La capital neuquina tendrá un martes parcialmente nublado durante toda la jornada. Según el SMN, la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 26.

Los vientos del sudoeste y oeste se mantendrán entre los 13 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde y llegar hasta 59 km/h por la noche.

No se prevén lluvias, pero sí una jornada ventosa, especialmente hacia el final del día.

Zapala: jornada ventosa con ráfagas intensas

En Zapala, el SMN prevé un martes con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de los 7 a los 24 grados.

Los vientos del oeste y sudoeste dominarán durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre 23 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h en horas de la noche.

Se espera una tarde cálida en el centro de la provincia, pero con condiciones ventosas que podrían extenderse hasta la madrugada del miércoles.

San Martín de los Andes: lluvias y ráfagas en la cordillera

El sur provincial presentará condiciones más inestables. En San Martín de los Andes, el SMN pronostica lluvias a partir de la tarde y un descenso de temperatura hacia la noche.

La mínima será de 3 grados y la máxima de 15, con vientos del oeste que podrían llegar a 69 km/h en ráfagas.

Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, y las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada del miércoles.

Chos Malal: cielo parcialmente nublado y viento moderado

En el norte de la provincia, Chos Malal tendrá una jornada estable y sin lluvias, con temperaturas entre 8 y 23 grados.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos del oeste y sudoeste que soplarán entre 23 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde y la noche.