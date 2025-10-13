Misterio en Sierra Grande: encontraron a un hombre golpeado y al borde de la muerte

Un hombre de 71 años fue encontrado con múltiples golpes y en estado crítico dentro de su vivienda, en Sierra Grande. El dramático hallazgo ocurrió el domingo por la tarde, cuando una mujer notó algo extraño, su vecino no respondía a sus llamados y el silencio dentro de la casa era absoluto. Minutos después, el llamado al 911 desató una carrera desesperada por salvarle la vida.

Cuando el personal policial de la Comisaría 13° y los enfermeros del hospital local llegaron al lugar, la escena los dejó helados. El anciano, identificado como Mario Rojas, yacía en el suelo, con heridas visibles y sin poder hablar. Todo estaba revuelto: muebles tirados, papeles desparramados y señales de que algo grave había pasado. Sin perder tiempo, lo subieron a una ambulancia y lo trasladaron primero al hospital de la localidad, y luego al Hospital Zatti de Viedma, donde los médicos confirmaron lo peor: su cuadro era crítico.

Según el parte médico, el hombre presentaba varios golpes y complicaciones internas que encendieron todas las alarmas. Padece diabetes, y su organismo ya estaba debilitado. Al llegar a terapia intensiva, los especialistas detectaron acidosis metabólica, derrame pleural y broncoespasmo. “Está intubado, en un cuadro muy difícil de revertir”, explicaron los profesionales. El pronóstico, hasta ahora, es reservado.

Mientras tanto, la investigación no se detiene. La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo del fiscal Gustavo Arbues, ordenó la intervención de Criminalística y el ingreso de un médico policial al domicilio. Durante toda la mañana del lunes, los peritos trabajaron en el interior de la vivienda, tratando de reconstruir minuto a minuto lo que pasó. El desorden dentro del hogar podría ser una pista clave, aunque todavía no se descarta ninguna hipótesis.

Los vecinos contaron que el hombre vivía solo y que era una persona tranquila, de esas que todos conocen en el pueblo. Nadie escuchó ruidos ni vio movimientos extraños antes del hallazgo. Por eso, el misterio crece. ¿Alguien entró a la casa? ¿O el propio estado de salud del anciano lo llevó a caer y golpearse en medio de un episodio médico grave?

Por ahora, la causa está caratulada como “lesiones”, pero no se descarta que cambie si las pericias confirman que hubo violencia. La vivienda permanece bajo custodia policial, y los investigadores esperan poder tomarle declaración al hombre si logra estabilizarse. Hasta entonces, todo es incertidumbre en la pequeña localidad que no sale de su asombro ante lo ocurrido.