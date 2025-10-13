Más de 60 personas murieron por las intensas lluvias en México

Al menos 64 personas murieron y 65 se encuentran desaparecidas debido al destructivo impacto de las lluvias torrenciales que afectan a varios estados del centro y el este de México desde la semana pasada, indicó el gobierno.

Las víctimas mortales y los mayores daños se localizan sobre todo en los estados de estados de Veracruz (este), Hidalgo y Puebla (centro), reportó la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Las precipitaciones más intensas se registraron entre el lunes y el jueves, lo que provocó "el aumento del nivel de los ríos y los arroyos aledaños a estos estados" y generó inundaciones y destrozos, detalló Velázquez en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto a los desaparecidos, el mayor número de víctimas se concentra en el estado de Hidalgo, con 43 personas, seguido por Veracruz y Puebla, según el reporte oficial.

En la zona serrana de Hidalgo, una serie de pequeñas comunidades siguen aisladas por el cierre de caminos, lo que obligó a establecer un limitado puente aéreo para atender las emergencias.

Varios pacientes de un hospital del municipio de San Bartolo de Tutotepec fueron trasladados en helicópteros, indicaron autoridades locales.

