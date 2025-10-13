Abusó de su nieta de 9 años, reconoció la culpa y deberá ir a la cárcel

Un hombre de Cipolletti fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por haber abusado de su nieta de nueve años. El caso generó conmoción porque los hechos ocurrieron cuando la niña quedaba a su cuidado, el abusador admitió haber cometido los hechos y logró una reducción de la pena en un juicio abreviado.

El fallo fue dictado por el juez Guillermo Baquero Lazcano, tras un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscal adjunta Yésica Montenegro y el defensor oficial Marcelo Caraballo. La pena se unificó con una condena anterior que el hombre había recibido en 2024 por otro delito contra la integridad sexual, que hasta ahora se mantenía en suspenso.

La investigación se inició luego de que el padre de la menor realizara la denuncia, al advertir cambios en la conducta de su hija. Con intervención judicial, se ordenó una serie de pericias y la niña declaró en Cámara Gesell, acompañada por profesionales del Poder Judicial. Su relato fue considerado coherente y consistente por los equipos técnicos.

Según se acreditó en la causa, los hechos ocurrieron en el domicilio del acusado, en circunstancias en que la niña quedaba bajo su guarda. La fiscalía calificó el caso como “abuso sexual simple agravado por el vínculo y por ser el encargado de la guarda”. La víctima reconoció que su abuelo le tocaba sus partes íntimas cuando se quedaban solos.

El acuerdo judicial contó con la intervención de la defensora de Menores, Alicia Merino, quien confirmó que la víctima y su familia estaban conformes con la resolución. De esa manera, se evitó la exposición de la niña en un juicio oral.

El hombre fue trasladado al Establecimiento de Ejecución Penal N° 5 de Cipolletti, aunque podría ser reubicado en otro establecimiento de la provincia. Además, fue incorporado al Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoIns).

La sentencia pone fin a un proceso judicial que volvió a poner en debate la importancia de proteger a las infancias y garantizar respuestas firmes ante los delitos sexuales intrafamiliares.