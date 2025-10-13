Susto en la Comisaría 52º de Centenario: tuvieron que llamar a los bomberos

Hace un par de semanas se inauguró el edificio de la nueva Comisaría 52º en Avenida Traful y Santa Teresa de Jesús en Centenario, por eso sorprendió cuando en la madrugada de este lunes los efectivos policiales detectaron humo en un sector.

En un primer momento creyeron que se trataba de la falla de un termotanque, pero la evaluación realizada por los Bomberos Voluntarios y personal del EPEN reveló que el inconveniente eléctrico se originó por una pequeña pérdida de agua que afectó el funcionamiento de la bomba jockey que presuriza la línea de red contra incendios.

Destacaron que ninguna de las personas que se encontraban en las instalaciones al momento de la falla se vio afectada por las emanaciones. Algo que llamó la atención fue que los sensores de humo no emitieron alerta alguna.

“Si bien estaban tapados detrás de un gabinete, hoy se iban a probar, por suerte no sucedió nada grave, ahí también funciona el Centro de Monitoreo y tuvimos que cortar la energía y después nuevamente se habilitó. La empresa a cargo de la obra iba a verificarlo” sostuvo el subcomandante Patricio Álvarez.

Al contar con detectores y red contra incendios, se había solicitado a las autoridades que fueran testeados como lo indican las reglamentaciones, para evaluar su funcionamiento. Más allá de los inconvenientes, destacaron que en la nueva sede policial se cuenta con los extintores para diferentes tipos de incendio.