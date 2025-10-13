Le disparó cinco veces en plena calle y huyó en bici: lo atraparon en otra ciudad

Un violento episodio tuvo lugar el domingo en Senillosa, cuando un hombre de 40 años fue baleado en la vía pública mientras circulaba por Avenida San Martín y Gregorio Álvarez.

El hecho ocurrió cerca de las 15:40 y fue reportado por personal de la Comisaría 11, que encontró a la víctima tendida en la calle con heridas de gravedad.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde permanece bajo observación médica.

Evidencias en el lugar y primeras pericias

En la escena del hecho, efectivos policiales secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros, además de una bicicleta y prendas de vestir.

De acuerdo con la Dirección de Delitos Neuquén – División Homicidios, las cámaras de seguridad cercanas permitieron identificar al presunto autor, quien se retiró en bicicleta tras efectuar los disparos.

Conflictos personales como posible móvil

Las primeras líneas de investigación apuntan a conflictos personales previos entre la víctima y el agresor como posible causa del ataque.

El sospechoso, un hombre de 38 años oriundo de Cutral Co, fue rápidamente identificado gracias al análisis de imágenes y testimonios recolectados por los investigadores.

Detención en Cutral Co tras una orden de captura

Luego de emitirse una orden de captura nacional, el 12 de octubre personal del Comando Radioeléctrico de Cutral Co logró interceptar al sospechoso en la intersección de Irigoyen y Carlos Estebes, mientras circulaba en bicicleta.

El hombre fue detenido y trasladado a la ciudad de Neuquén, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas. La formulación de cargos está prevista para el 14 de octubre.