Persecución en Ruta 40: secuestraron un arma preparada para caza ilegal

La Intendencia del Parque Nacional Lanín informó sobre un operativo de control realizado por guardaparques y la Policía de Neuquén en la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 19. Durante el procedimiento, un vehículo en el que viajaban dos adultos no se detuvo, lo que derivó en una persecución de aproximadamente dos kilómetros hasta que pudieron interceptarlo.

Secuestro de arma y actuaciones judiciales

Al identificar a los ocupantes y requisar el vehículo, se halló un arma larga a repetición calibre 22 con mira telescópica, cargada y lista para uso inmediato. Según la Administración de Parques Nacionales (APN), este tipo de armas está prohibido dentro del área protegida.

Dada la preparación del arma, se presume que podría haber estado destinada a la caza, aunque este punto será investigado por la Justicia. Los dos individuos carecían de autorización para su portación, por lo que se secuestró el arma y se labró la notificación judicial correspondiente. Quedaron en libertad, supeditados a la causa.

El Cuerpo de Guardaparques Nacionales emitió un acta de infracción en el marco del Reglamento para la Protección y Manejo de la Fauna Silvestre de la APN.

Trabajo permanente de control y prevención

La Intendencia destacó que este operativo se enmarca en las acciones constantes que los guardaparques realizan para garantizar la seguridad, el cumplimiento de las normativas y la conservación de la fauna silvestre en el Parque Nacional Lanín.