La pesadilla que nadie querría vivir: entraron a una casa, maniataron a una joven y se llevaron los dólares

La inseguridad y el temor se apoderan de la comunidad de Centenario tras un audaz y violento robo en el barrio Mercer. Un hecho que no solo preocupa, sino que indigna a todos: dos delincuentes encapuchados se metieron en una casa, maniataron y encerraron en el baño a una chica de 23 años para llevarse sus pertenencias más valiosas. El modus operandi de los ladrones ha generado un fuerte debate sobre la seguridad en la zona.

La información, que se desprende de una nota de Centenario Digital y de las declaraciones del comisario Diego Díaz de la Comisaría Quinta a la radio FM Red Social 97.9, revela que los delincuentes ya tenían el golpe planeado. Entraron a la casa sin forzar la puerta y fueron directamente al dinero, ignorando objetos de valor como computadoras o celulares.

Indignación y preocupación en las calles

El comisario Díaz señaló que la modalidad del robo es muy particular, y que la policía investiga si se trata de un hecho aislado o si está relacionado con un robo similar ocurrido el año pasado. El hecho de que la familia aún no haya radicado la denuncia agrega más misterio al caso.

¿Hasta dónde llegará la delincuencia?

La noticia ha desatado la rabia y el miedo entre los vecinos, que sienten que la delincuencia no tiene límites. La sensación de que nadie está a salvo es palpable. La pregunta que muchos se hacen es: ¿quién será la próxima víctima?