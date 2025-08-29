La Policía lo buscó dos semanas al preso que se escapó de la Comisaría 4° y lo atrapó en el barrio Antártida Argentina

Luego de casi dos semanas de búsqueda, recapturaron en Cipolletti a José Miguel Zapata Ríos, uno de los evadidos de la Comisaría 4°. Tras un trabajo de inteligencia, los efectivos lograron divisarlo y aunque intentó huir, fue detenido en el barrio Antártida Argentina.

La detención se concretó ayer por la noche, cuando una comisión de efectivos patrullaba la zona con información concreta sobre dónde podía estar escondido el prófugo. El trabajo de investigación permitió acotar el área de búsqueda y dar con el sospechoso.

Poco antes de las 21, los policías lo vieron caminar por calle Turrín. Al notar la presencia del móvil, Zapata Ríos salió corriendo hacia el este e intentó meterse en una vivienda de la esquina con Circunvalación. Pero no tuvo suerte. Los uniformados entraron detrás y lo redujeron en cuestión de segundos.

La situación no fue sencilla. Vecinos del barrio comenzaron a hostigar al personal con gritos y empujones, pero aún así se pudo desarrollar el procedimiento con rapidez. Finalmente, el detenido fue trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado tras los controles médicos de rutina.

Zapata Ríos se escapó el domingo 17 de agosto junto con Marcos Edgardo Figueroa. Aprovecharon una distracción del guardia y huyeron por la entrada de los patrulleros. Ambos ya habían escapado el de la Subcomisaría 79° de las 1200 viviendas el año pasado.

Figueroa fue atrapado dos días después y puesto a disposición de la Justicia. Los trabajos de la Brigada de Investigaciones dieron frutos dos semanas después.