Exdiputado del MPN fue sorprendido con cartuchos en la frontera con Chile

Un ex diputado neuquino fue demorado en el cruce fronterizo de Pino Hachado cuando intentaba ingresar a Chile. En el control aduanero le encontraron una caja de proyectiles dentro de su vehículo, situación que derivó en una investigación por presunta infracción a la ley de armas.

El involucrado es Edgardo Della Gáspera, quien ocupó una banca en la Legislatura provincial durante los gobiernos de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, siempre vinculado a la histórica línea azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN). En el pasado cobró notoriedad nacional por un video donde aseguraba tener una insólita “amistad” con un cóndor en su estancia.

El hecho ocurrió el viernes 29 de agosto alrededor de las 9:10. Della Gáspera se dirigía hacia Chile en una Toyota Hilux patente NOG376. Según trascendió, al ser consultado en Aduana habría manifestado que no llevaba nada más que equipaje personal, pero la inspección reveló lo contrario.

En la revisión del habitáculo del vehículo, los funcionarios encontraron en el apoyabrazos una caja con 50 cartuchos de la marca Orbea, calibre 22 para rifle. La situación derivó en una denuncia por contrabando y en la incautación de los proyectiles, que quedaron bajo custodia de los carabineros chilenos.

Tras ser interrogado, el ex legislador reconoció ser consciente de la falta cometida. Ahora enfrenta cargos por presuntas infracciones a la ley de armas, además de las sospechas de contrabando internacional, lo que podría derivar en sanciones tanto en Chile como en Argentina.

Della Gáspera, licenciado en Administración de Empresas Agrarias y con domicilio en la estancia La Marita de Loncopué, también volvió a ocupar una banca en 2016 tras el fallecimiento del legislador Luis Sapag. Hoy, su nombre reaparece en la agenda pública por un episodio que lo dejó en el centro de la polémica.