Estafa, golpiza y choque: dos adolescentes quisieron comprar droga y desataron el caos

Dos menores de edad terminaron demorados luego de una secuencia absurda y peligrosa que comenzó con una fallida compra de marihuana y terminó con un choque contra otro auto, tras una breve persecución por calles de Bariloche. Antes, habían golpeado al vendedor que los había estafado.

Todo ocurrió en una zona urbana, cuando los dos adolescentes acordaron pagar 70 mil pesos por una bolsa de marihuana. El vendedor tomó el dinero, pero les entregó una bolsita con pétalos de rosa. Al darse cuenta del engaño, los menores reaccionaron con violencia y atacaron a golpes al hombre en plena vía pública.

La loca carrera de los menores terminó dentro de un desagüe luego de chocar contra otro auto

El episodio fue presenciado por varios vecinos que no entendían bien qué estaba pasando. Al ver que se trataba de una golpiza y sin saber el trasfondo de la situación, algunos decidieron llamar al 911. Cuando llegó el móvil policial, los agresores detuvieron el ataque y escaparon a toda velocidad en dirección al sur por calle Elordi en un Peugeot 207.

Pero la huida duró poco. A la altura del cruce entre Wiederhold y la Ruta Nacional 40, el vehículo en el que iban los menores chocó contra otro auto, perdió el control y terminó dentro de un desagüe. Allí fueron alcanzados por la policía y demorados.