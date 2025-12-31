Buscan intensamente a un perro que escapó tras un choque en cadena ocurrido este miércoles alrededor de las 10 en la Ruta Nacional 22, a la altura de la zona de la bodega, en la ciudad de Cutral Co. El animal viajaba con una de las familias involucradas y habría huido asustado luego del impacto.

El siniestro vial involucró a varios vehículos, entre ellos un Honda Civic y un Volkswagen Gol Trend, y generó importantes demoras en el tránsito. Efectivos de la policía trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y asistir a los conductores.

Según los primeros datos, no se registraron heridos de gravedad, aunque la situación generó gran preocupación entre los involucrados por los daños materiales en los vehículos.

La familia que viajaba con “Malvina” inició una intensa búsqueda luego de que la mascota se asustara y huyera del vehículo tras el siniestro vial ocurrido este miércoles en la Ruta Nacional 22, a la altura del barrio Zani.

Como consecuencia del impacto, la perrita salió del auto y escapó del lugar, según informó Cutral Co al Instante. Se trata de una hembra de tamaño similar a un beagle, que al momento del incidente no llevaba collar, por lo que sus dueños solicitan la colaboración de la comunidad para poder encontrarla.