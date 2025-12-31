La diputada nacional Karina Maureira celebró la presentación del proyecto de Ficha Limpia en el Congreso de la Nación y aseguró que se trata de una iniciativa clave para fortalecer la calidad institucional y recuperar la confianza en la representación política.

“Estoy trabajando mucho y contenta por lo que pasó en la jornada de ayer”, señaló en declaraciones al programa La primera mañana por AM550, al referirse al ingreso formal del proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado. Según explicó la diputada de La Neuquinidad, la propuesta impulsada desde Neuquén se diferencia de otros antecedentes porque es más estricta y precisa respecto de quiénes no pueden acceder a cargos electivos.

“Este proyecto es un poco más crítico y más fuerte, porque estamos postulando claramente quiénes no pueden ejercer un cargo de tal magnitud”, remarcó.

Maureira detalló que la iniciativa establece la inhabilitación para personas con condenas por delitos dolosos, es decir, aquellos cometidos con intención. “No hablamos de delitos culposos. El delito doloso implica saber que lo que se hace va a tener consecuencias”, explicó.

Entre los impedimentos para ser candidato, mencionó condenas por corrupción, narcotráfico, delitos tributarios, violencia familiar y de género, así como también situaciones derivadas de juicio político u otros procedimientos constitucionales. “Si estás condenado por estos delitos, no vas a poder ser candidato por ninguna fuerza política”, afirmó.

Uno de los puntos más contundentes del proyecto es el alcance de la sanción. “La inhabilitación es de carácter perpetuo”, sostuvo la diputada, aunque aclaró que, como toda iniciativa legislativa, el texto podrá ser debatido y eventualmente modificado durante su tratamiento parlamentario.

Respaldo político y social

Maureira se mostró optimista respecto del futuro del proyecto y aseguró que ya cuenta con apoyo de distintas bancadas. “No creo que no prospere. Tenemos acompañamiento político y también un fuerte respaldo social. Ayer mismo se vio cómo muchas voces se alineaban con este pedido que hacemos desde la neuquinidad”, señaló.

“No necesitamos diputados o senadores que se escapen con dinero. Necesitamos que al Congreso lleguen personas probas, que representen de verdad a la sociedad”, expresó.

Finalmente, la legisladora consideró que Ficha Limpia responde a una demanda creciente de la sociedad. “Tenemos que cuidar las instituciones y entender la responsabilidad enorme que implica ocupar una banca nacional. Este proyecto va en ese camino”, concluyó