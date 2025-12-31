A pocos días de haber finalizado el ciclo lectivo, delincuentes ingresaron al CET 9 de Cipolletti, cortaron la luz, forzaron accesos, se llevaron herramientas, una televisión y hasta una caja fuerte, dejando además pintadas y destrozos que desataron indignación en toda la comunidad educativa.

Ayer por la mañana, el equipo directivo se topó con un escenario que parecía sacado de una película de terror institucional: oficinas violentadas, documentación desparramada por el suelo, puertas destrozadas y un silencio que solo acentuaba la magnitud del daño. La escuela industrial, orgullo de Cipolletti, había sido vulnerada en su corazón.

Más que un robo, un ataque planificado

No se trató de un simple saqueo improvisado. Los intrusos cortaron el suministro eléctrico para moverse con comodidad en la oscuridad y evitar ser detectados. Esa maniobra refuerza la hipótesis de que el hecho fue cuidadosamente planificado. Además de los objetos robados, dejaron grafitis en ventanas y marcas que parecían un mensaje de desprecio hacia la institución.

El CET 9 ocupa casi toda una cuadra en la calle Menguelle, lo que implica múltiples accesos y una vigilancia complicada. Según las primeras estimaciones, el robo se habría producido durante la tarde-noche del lunes, cuando el edificio estaba vacío. Esa vulnerabilidad expone un problema recurrente: la seguridad de las escuelas durante los períodos sin clases.

Lo que más duele es la pérdida de herramientas y materiales adquiridos con sacrificio por la comunidad educativa. No son simples objetos: son insumos fundamentales para las prácticas técnicas, equipamiento costoso que sostiene la formación de cientos de estudiantes

La denuncia fue radicada y la Policía de Río Negro trabaja para esclarecer lo sucedido.