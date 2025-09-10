Una profe de fútbol se hizo cargo de tres chicos mientras su mamá está internada

Angie Alvarado, vecina del barrio Costanera de Trelew, atraviesa un delicado estado de salud tras ser internada por desnutrición y neumonía. Desde hace más de dos semanas permanece en el Hospital Zonal, mientras sus tres hijos quedaron al cuidado de Lorena Roht, la profesora de fútbol que decidió hacerse cargo de ellos.

“Un día escuché un auto que frenó y mi hijo dijo: mamá, es la profe Lore. Ella es mi ángel ahora”, relató Angie en un emotivo mensaje que compartió en redes sociales.

La historia comenzó cuando Lorena notó que los chicos no asistían a los entrenamientos. Al ir a su casa para saber qué ocurría, encontró a Angie postrada, sin fuerzas y con graves dificultades para alimentarse. La subió a su auto, la llevó a su casa para higienizarla y darle comida, y luego la trasladó al hospital, a pesar de que la mujer inicialmente se negaba por miedo a dejar solos a sus hijos.

Desde entonces, los tres pequeños viven con Lorena y su marido, quienes forman parte del Club Defensores de Amaya. “Ahora soy mamá de cinco por el tiempo que Angie esté internada. Los nenes están contenidos, pero todos los días lloran porque extrañan a su mamá”, contó.

Angie pesa apenas 30 kilos y continúa internada en estado delicado, aunque con la esperanza de recuperarse para volver a estar con sus hijos. Su situación expone además la dura realidad de muchas familias del barrio Moreira y Costanera, que sobreviven en condiciones de extrema vulnerabilidad. “Lo más importante es que se ponga bien y que logremos conseguirle un lugar digno donde pueda vivir con sus hijos”, agregó Lorena, recordando que Angie dormía en un colchón en el piso, en una vivienda precaria compartida con su cuñada y seis niños más.

La comunidad se organizó rápidamente para ayudar. Se reciben donaciones de alimentos, productos de higiene y materiales para equipar una vivienda en la dirección Gales 716 esquina Pecoraro de Trelew, o comunicándose al 2920-299374 (Belén Miranda). También se puede colaborar de forma directa a través del alias angiiea.mp.

“Con todas las donaciones que recibimos, los nenes ahora comen frutas y cereales, pero ningún chico debería pasar hambre. Ojalá logremos que Angie tenga su propia casa, aunque sea mínima, para que nunca más tengan que dormir en el piso y sin calefacción”, expresó Lorena, convencida de que la solidaridad puede cambiarles el futuro.