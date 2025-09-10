Manejó borracho y chocó a una moto en Neuquén: lo acusaron por lesiones graves

En una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles en la Ciudad Judicial, el fiscal del caso Andrés Azar y la funcionaria de la fiscalía Romina Márquez, acusaron a un hombre por provocar un choque en el que resultó lesionado de gravedad el conductor de una motocicleta.

El delito que los representantes de la fiscalía le atribuyeron al imputado es lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, con resultado de alcoholemia positivo, en carácter de autor.

El hecho ocurrió el 8 de junio de 2025, cerca de las 6:45, cuando el hombre conducía una Renault Duster por la calle Lanín, cercano a la intersección con Solalique. La camioneta iba a una velocidad mínima de 68 km/h cuando la permitida es de 40 km/h. En esas circunstancias, invadió el carril contrario e impactó a una motocicleta Gilera 200, conducida por un hombre que transitaba correctamente por su mano sobre la calle Lanín hacia el Este.

Tras la intervención de la policía y luego de la realización de un test de alcoholemia, el acusado presentó 1,19 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia de la maniobra imprudente y antirreglamentaria y producto del choque, el conductor de la motocicleta resultó con lesiones graves, estuvo en peligro su vida y debió ser trasladado a un hospital para su tratamiento.

El juez de garantías Cristian Piana, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.