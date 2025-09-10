Problema latente en la Patagonia: chocó un guanaco en la Ruta 3

Durante la mañana del martes, un accidente de tránsito se registró en la Ruta Nacional N°3, a la altura del paraje conocido como “Primer Desvío”, en el ingreso a la provincia de Santa Cruz. Un vecino de Rada Tilly, que circulaba en una Toyota Hilux, chocó de frente contra un guanaco que irrumpió repentinamente en la calzada.

Según informó la División Unidad Operativa Ramón Santos de la Policía de Santa Cruz, el conductor viajaba solo y logró salir del vehículo por sus propios medios.

No sufrió heridas, aunque la camioneta quedó con importantes daños materiales en su parte frontal. Personal policial se trasladó rápidamente para asistir al automovilista y constatar que no hubiera otros riesgos en la zona.

Un problema recurrente en la Patagonia

La presencia de animales en rutas nacionales y provinciales de la Patagonia argentina constituye un problema creciente en materia de seguridad vial. Los guanacos suelen atravesar la calzada de manera imprevista, provocando siniestros de distinta gravedad en corredores muy transitados como la Ruta Nacional N°3.