Un incendio se produjo esta mañana en el polígono de tiro del Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicada en el barrio porteño de Retiro. El foco se concentró en el contrafrente, cerca de la playa de estacionamiento, sin que las llamas alcanzaran el edificio principal.

Las autoridades evacuaron completamente la zona para facilitar el trabajo de los bomberos y garantizar la seguridad de las personas. Desde el primer momento, se confirmó que no hubo heridos producto del siniestro.

Incendio y vuelco en Edificio Libertad.

En simultáneo con las tareas para controlar el fuego, una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar sufrió un vuelco en la avenida Comodoro Py. El conductor fue rescatado por integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito y recibió atención médica posteriormente.

Bomberos de la Ciudad desplegaron varias dotaciones y una unidad cisterna para extinguir las llamas. Gracias a las evacuaciones previas realizadas por la Armada Argentina, los equipos pudieron acceder sin obstáculos al área afectada.

El operativo contó además con la colaboración del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales, que brindaron apoyo en las tareas de asistencia y rescate. A pesar de los incidentes combinados, no se reportaron víctimas fatales ni heridos graves.